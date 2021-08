Pressestimme 'Märkische Oderzeitung' zur Lage in Polen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 13.08.2021, 05:35 | 21 | 0 | 0 13.08.2021, 05:35 | FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Lage in Polen: "Selbstverständlich weiß nur Jaroslaw Kaczynski, was gut und gesund ist für die Nation. Ein möglichst tief verankerter katholischer Glaube gehört zentral dazu. Alles andere sei Nihilismus, sagt er und meint damit das Ende aller Moral. Gut und gesund sind demnach: Familie, Vaterland, traditionelle polnische Lebensweise. Schlecht und schädlich sind: zu viele Frauenrechte samt liberaler Abtreibungsregeln, LGBTIQ, Globalisierung. Auch die EU ist grundsätzlich von Übel. Bräuchte man nicht das Geld aus Brüssel, um die Spätfolgen der kommunistischen Herrschaft zu überwinden, würde die PiS-Regierung längst den Polexit ansteuern."/yyzz/DP/he







0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer