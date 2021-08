COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zur Fluthilfe:



"Dabei wird nicht nur Soforthilfe geleistet; 28 Milliarden Euro sind für den Wiederaufbau reserviert. Mit diesem Beschluss beweist der deutsche Föderalismus, der häufig zurecht wegen seiner Schwerfälligkeit gescholten wird, was er leisten kann. So wird über Jahrzehnte hinweg eine Verlässlichkeit beim Wiederaufbau organisiert, die auf anderem Wege niemals erreicht worden wäre. Es muss selbstverständlich sein, dass die Länderfamilie in solchen Notlagen zusammensteht. Wäre das anders, wäre die föderale Familie wirklich am Ende. Umso wichtiger ist aber, sich klar zu machen, welch hohen Wert das Selbstverständliche in diesem Fall hat."/yyzz/DP/he