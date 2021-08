CDU-Kanzlerkandidat Laschet auf Wahlkampftour bei Tesla und im Kino

GRÜNHEIDE/BAD KREUZNACH (dpa-AFX) - Unionskanzlerkandidat Armin Laschet setzt am Freitag seine Tour im Bundestagswahlkampf fort. Der CDU-Vorsitzende macht dabei Station in Brandenburg und Rheinland-Pfalz.

Im brandenburgischen Grünheide besucht er die Baustelle der Tesla -Fabrik (11.00 Uhr). Auf dem Gelände will Laschet mit Führungskräften und Beschäftigten sprechen. Nach seinen Angaben ist auch ein Treffen mit Tesla-Chef Elon Musk geplant. "Ich bin froh, dass Elon Musk mir eben eine SMS geschrieben hat und wir verabredet haben, dass wir uns morgen sehen", sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Donnerstag bei einem Besuch in Frankfurt/Oder. Musk ist derzeit zu Besuch in Deutschland.