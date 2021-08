Samsung-Erbe vorzeitig aus Haft entlassen

SEOUL (dpa-AFX) - Sieben Monate nach seiner erneuten Verurteilung zu einer Haftstrafe wegen Korruption ist der Erbe des Samsung -Firmenimperiums, Lee Jae Yong, wieder auf freiem Fuß. Er habe für große Unruhe gesorgt, dafür entschuldige er sich, sagte der 53-jährige Vize-Vorsitzende des Smartphone-Marktführers Samsung Electronics nach Berichten südkoreanischer Sender am Freitag beim Verlassen einer Haftanstalt in Seoul. Er sei sich der "Bedenken, Kritik und hohen Erwartungen an ihn" bewusst.

Lee wurde unter Bewährungsauflagen zusammen mit mehr als 800 anderen Strafgefangenen vorzeitig aus der Haft entlassen. Damit verkürzte sich seine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren um fast ein Jahr.