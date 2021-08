Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Steinhausen, 13. August 2021 – Schweiter Technologies verzeichnete in einem herausfordernden Marktumfeld ein gutes erstes Halbjahr 2021 mit einer prozentual zweistelligen Umsatz- und Ergebnissteigerung. Der Gruppenumsatz erhöhte sich im Vergleich zur Vorjahresperiode um 12% auf CHF 626.4 Mio. (11% in lokalen Währungen). Der EBITDA stieg um 15% auf CHF 77.8 Mio. (14% in lokalen Währungen). Trotz teilweise deutlich gestiegenen Rohmaterialkosten verbesserte sich die Rentabilität zum Nettoumsatz auf 12.4%. Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich um 18% auf CHF 58.3 Mio. (18% in lokalen Währungen) und der Reingewinn um 29% auf CHF 45.5 Mio.

Schweiter Technologies Gruppe (in MCHF) H1 2021 H1 2020

+ / - Nettoumsatz 626.4 559.5 +12% EBITDA 77.8 67.9 +15% in % Nettoumsatz 12.4% 12.1% EBIT 58.3 49.3 +18% Reingewinn 45.5 35.3 +29%

Geschäftsverlauf 1. Semester 2021

3A Composites verzeichnete einen erfreulichen Geschäftsverlauf und steigerte sowohl den Umsatz als auch den Ertrag gegenüber der ersten Jahreshälfte 2020 deutlich. Alle Geschäftsbereiche trugen zum Umsatzwachstum bei.

Zu den grössten Herausforderungen im ersten Halbjahr 2021 gehörten einerseits die Einhaltung zugesagter Liefertermine angesichts markanter Engpässe bei diversen Zuliefer- und Transportunternehmen und andererseits die Steuerung der Produktion aufgrund von Projektverzögerungen auf Kundenseite. Trotz der angespannten Lieferketten wurde das Lieferanten- und Lagermanagement erfolgreich aufrechterhalten und damit eine hohe Produktverfügbarkeit gewährleistet. Die zum Teil deutlich gestiegenen Rohmaterial- und Transportkosten konnten mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung durch Preiserhöhungen kompensiert werden.