Der Ausbruch im DAX ist gestern bestätigt worden, nun haben Marktteilnehmer die Marke von 16.000 Punkten vor Augen. Woran kann man sich orientieren?

Nach dem Ausbruch am Mittwoch über die Begrenzung der großen Range hat der DAX gestern diesen Ausbruch bestätigt. Am Morgen gab es noch die Idee, tiefere Kurse und damit einen Fehlausbruch zu sehen, doch dafür wurde der Trigger - das alte Hoch - nicht einmal erreicht.

Signal für den Donnerstag

Das Tagestief wurde kurz nach dem Handelsstart eingestellt. 15.824 Punkten waren dabei der tiefste Punkt, an dem Investoren gleich wieder den Markt kauften und somit das "End-of-day-Signal" eines Ausbruchs entsprechend würdigten.

Schon zum Mittag wurde das Rekordhoch um 15.887 angesteuert und wenig später überboten. Vor allem das Schwergewicht Deutsche Telekom halb dabei, kletterte über 18 Euro und damit fast auf ein 12-Monatshoch.

Auch andere Quartalszahlen begeisterten oder stützten zumindest den Markt, sodass es auch am Nachmittag keine nennenswerte Gegenbewegung mehr gab.

Damit wurde erneut ein Trendtag auf der Oberseite absolviert. Als Kanal konnte man die Bewegung sehr gut nachvollziehen, welche am Mittwoch vor den US-Verbraucherpreisen seinen Ursprung hatte:

Trendkanal im DAX

Der Trend trug sich selbst bis auf 35 Punkte an die runde Marke von 16.000 Punkten heran und beschleunigte sich zum Mittwoch noch einmal:

Die Vola nahm hierbei nicht zu. Sie verharrte um 140 Punkte und lag somit auf einem normalen statistischen Niveau. Folgende Eckdaten wurden verzeichnet:

Eröffnung 15.829,27 Tageshoch 15.964,38 Tagestief 15.824,02 Vortageskurs 15.826,09 Schlusskurs 15.937,51

Damit ist der Trend unstrittig, der Ausbruch am "Tag danach" auch (Rückblick):

Stundenchart im DAX mit Trend

Wobei man beim Blick auf das Big Picture sagen muss, dass auch Tage später noch ein Rücklauf in die große Range erfolgen kann. Genau dies sahen wir bei 15.050 Punkten:

Big Picture im DAX

Die Wahrscheinlichkeit eine Rückfalls ist somit gegeben, aber das Signal dazu muss erst am Markt erzeugt werden. Ein neues Rekordhoch und auch die Marke von 16.000 ist kein klassisches Short-Signal. Eher ein Trendbruch, insofern dieser im Chartbild sichtbar wird.

Ich versuche ein solches Signal mit dem gezeigten Aufwärtstrend zu kombinieren und habe bei Bruch der Trendlinie als Ziel erst einmal den Bereich um die Rekordhochs vom Mittwoch als Minimalkorrektur:

Tradingidee zum Freitag

Rutscht der Index unter 15.880 kann auch das gestrige Tief und dann die Range-Kante um 15.800 als weiteres Ziel in Augenschein genommen werden.

Aus der Vorbörse heraus ist wieder kein Impuls zu sehen:

DAX-Vorbörse am Freitag unverändert

Komm gern zur Livestream-Morgenanalysen auf dem entsprechenden YouTube-Kanal heute gegen 8.20 Uhr hinzu:

Am Morgen blicken wir 8.00 Uhr auf die Großhandelspreise aus Deutschland. Danach ist die Handelsbilanz der EU um 11.00 Uhr spannend.

Am Nachmittag stehen 14.30 Uhr die Import- und Exportpreise in den USA auf der Agenda. Sie sollen weiter wachsen, aber in einem geringeren Tempo.

16.00 Uhr folgt das Uni Michigan Verbrauchervertrauen, was zusammen mit der Nachrichtenagentur Reuters erstellt wird.

Die Woche schliesst dann wieder mit den CFTC-Daten um 21.30 Uhr.

Alle genannten Eckpunkte und weitere Termine sind hier tabellarisch mit den Prognosen der Analysten aufgelistet:

Wirtschaftskalender am 13.08.2021

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt gleich viel Erfolg.

Als Videoanalyse gibt es diesen Inhalt noch einmal hier:

Dein Andreas Bernstein

