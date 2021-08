13.08.2021 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



* Ina Invest erzielt Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 3,1 Mio. und Gewinn von CHF 2,9 Mio.



* Wert des Immobilienportfolios steigt um CHF 19 Mio. auf CHF 385 Mio.

* 80% der Wohnungen im Tender-Hochhaus in Winterthur verkauft

* Akquisitionsziel für 2021 bereits übertroffen



* Laufende Projekte in Entwicklung und Ausführung auf Kurs

* Ambitionierte Wachstumspläne



Zürich, 13. August 2021 - Die Schweizer Immobiliengesellschaft Ina Invest verzeichnet ein positives Halbjahresergebnis 2021, das mit einem EBIT von CHF 3,1 Mio. und einem Reingewinn von CHF 2,9 Mio. wiederum über den Erwartungen liegt. Ina Invest knüpft damit an das erfolgreiche Vorjahr an und weist erneut einen Erfolg aus der Neubewertung von Renditeliegenschaften von CHF 3,8 Mio. aus. Insgesamt ist der Wert des Immobilienportfolios um CHF 19 Mio. gestiegen und liegt neu bei CHF 385 Mio.



Übertroffenes Akquisitionsziel, erfolgreiche Verkäufe und laufende Projekte auf Kurs



Ina Invest konnte im ersten Halbjahr eine weitere Liegenschaft mit einem aktuellen Marktwert von über CHF 60 Mio., einem jährlichen Mietertrag von CHF 2 Mio. und mit Entwicklungspotenzial akquirieren und beurkunden. Damit hat Ina Invest ihr Akquisitionsziel für 2021 bereits übertroffen. Die Eigentumsübertragung wird in der zweiten Jahreshälfte stattfinden, der Kauf ist deshalb per Halbjahr noch nicht ergebniswirksam.



Die Immobilien in Realisation, Tender und Elefant in Winterthur sowie BaseLink in Allschwil, liegen im Zeitplan. Die Vermarktung des Tender-Hochhauses in der Lokstadt, die 2020 mit ersten Beurkundungen startete, hat sich mit weiteren Beurkundungen und Reservationen überaus erfolgreich entwickelt. In der Zwischenzeit sind bereits 31 der 39 Wohnungen verkauft oder reserviert, was 80% des Marktwerts des Projekts entspricht. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2023 geplant.