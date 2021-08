VARTA AG: VARTA AG bleibt auf Wachstumskurs - EBITDA-Marge von rund 30 Prozent im Geschäftsjahr 2021 erwartet

VARTA AG bleibt auf Wachstumskurs - EBITDA-Marge von rund 30 Prozent im Geschäftsjahr 2021 erwartet

Ellwangen, 13.8.2021. Die VARTA AG bleibt auf ihrem Wachstumskurs. Der Konzernumsatz stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 um 1,8 % auf 397,6 Mio. €. Das bereinigte EBITDA stieg um rund 10 % auf 112,3 Mio. €. Damit sieht das Technologieunternehmen aus Ellwangen (Baden-Württemberg) seine Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Mit der Ende Juni offiziell eröffneten neuen Lithium-Ionen-Zellenfabrik am Standort Nördlingen stehen für die Produktion der kleinen Lithium-Ionen-Rundzellen nun 60.000 Quadratmeter Produktionsfläche zur Verfügung. Die VARTA AG hat somit die Infrastruktur, um bis zu 400 Millionen Zellen pro Jahr produzieren zu können. Die für das zweite Halbjahr avisierten neuen Kundenaufträge laufen derzeit an. Ende des Jahres startet zudem die Pilotproduktion der neuen ultra-hochleistungsfähigen Lithium-Ionen-Rundzelle V4Drive im Format 21700 am Standort Ellwangen. Für die Zelle gibt es bereits einen bestätigten Kundenauftrag.