Deutsche Wohnen SE: Deutsche Wohnen zum Halbjahr mit stabilem Ergebnis

Zwischenergebnis zum 30. Juni 2021

Deutsche Wohnen zum Halbjahr mit stabilem Ergebnis

Konsequente Umsetzung der Neubaustrategie

Solide Entwicklung der wesentlichen Kennzahlen und Bestätigung der Prognose

Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen geplantes verbessertes Angebot der Vonovia SE für Zusammenschluss

Berlin, 13. August 2021. Die Deutsche Wohnen hat im ersten Halbjahr eine solide Entwicklung gezeigt. Die Ergebnisse liegen im Rahmen der prognostizierten Ziele. Des Weiteren treibt das Unternehmen seine ambitionierte Klima- und Neubaustrategie konsequent voran. Den angestrebten Zusammenschluss mit der Vonovia SE bewertet die Deutsche Wohnen nach wie vor positiv.

Michael Zahn, CEO der Deutsche Wohnen: "Mit einer fundierten Klimastrategie und einer integrierten Neubauplattform hat sich die Deutsche Wohnen stark aufgestellt, um ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Grundlage dafür ist die gesunde und stabile Entwicklung des Unternehmens, die sich auch in den heute veröffentlichten Halbjahreszahlen widerspiegelt."

Konzentration auf Neubau, Klimaschutz und Kundenservice

Im ersten Halbjahr 2021 hat die Deutsche Wohnen ihre Neubaustrategie konsequent vorangetrieben. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur Bekämpfung des Wohnraummangels in den deutschen Wachstumsregionen zu leisten. Rund 18.000 Wohnungen will das Unternehmen vornehmlich in den Metropolregionen Berlin Dresden/Leipzig, München und Stuttgart bauen. Hierfür wurden die Neubaukompetenzen der Deutsche Wohnen in einer eigenständigen Plattform unter Führung der QUARTERBACK-Gruppe gebündelt.