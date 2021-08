Ask 2,77

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit §§ 29 Abs. 1 und 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin:

Zorro Bidco S.à r.l.

15, Boulevard F.W. Raiffeisen

L-2411 Luxemburg

Luxemburg

Eingetragen im Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) von Luxemburg unter B257849.



Zielgesellschaft:

zooplus AG

Sonnenstraße 15

80331 München

Deutschland

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 125080.

ISIN: DE0005111702

WKN: 511170



Die Zorro Bidco S.à r.l. (die "Bieterin") hat am 13. August 2021 entschieden, sämtlichen Aktionären der zooplus AG (die "Gesellschaft") im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, sämtliche auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft (ISIN DE0005111702; die "zooplus-Aktien") gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 390 je zooplus-Aktie in bar zu erwerben (das "Übernahmeangebot").

Am heutigen Tag haben die Bieterin und die Gesellschaft eine Investorenvereinbarung abgeschlossen, welche die wesentlichen Bestimmungen und Bedingungen des Übernahmeangebots sowie die diesbezüglichen gemeinsamen Absichten und Auffassungen enthält. Der Vollzug des Übernahmeangebots wird unter bestimmten Bedingungen stehen. Dazu gehören das Erreichen einer Mindestannahmeschwelle von 50 % zuzüglich einer zooplus-Aktie, die Erteilung der fusionskontrollrechtlichen und außenwirtschaftsrechtlicher Freigaben und weitere marktübliche Bedingungen.



Die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot (auf Deutsch und als eine unverbindliche englischsprachige Übersetzung), welche die detaillierten Bestimmungen und Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere damit im Zusammenhang stehende Informationen enthält, wird nach der Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Internet unter http://www.hf-offer.de veröffentlicht.