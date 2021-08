SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: SGT German Private Equity - Startschuss für das transformierte Geschäftsmodell durch die Akquisition von Utimaco

DGAP-News: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose/Sonstiges SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: SGT German Private Equity - Startschuss für das transformierte Geschäftsmodell durch die Akquisition von Utimaco 13.08.2021 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SGT German Private Equity - Startschuss für das transformierte Geschäftsmodell

durch die Akquisition von Utimaco



- Erste Private Equity-Transaktion ihres neuen Private Equity Funds

- Einwerbung zusätzlichen Kapitals

- Positive Auswirkungen auf die Ertragslage

Frankfurt am Main, 13. August 2021 - Die SGT Capital erwirbt Utimaco, einen stark wachsenden globalen Marktführer bei Cyber Security-Lösungen mit Sitz in Aachen und Campbell, Kalifornien. Utimaco beschäftigt mehr als 470 Mitarbeiter und erwartet einen dreistelligen Millionenumsatz. Die Akquisition steht unter dem Vorbehalt verschiedener regulatorischer Zustimmungen. Ihr Abschluss wird im vierten Quartal 2021 erwartet. Verkäufer ist die EQT Private Equity, die mit einer Minderheitsbeteiligung weiterhin an der Wertentwicklung partizipieren wird. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Fremdfinanzierung stellt Bain Capital Credit.

Die hundertprozentige Tochter der SGT German Private Equity in Frankfurt (SGF), die SGT Capital Pte. Ltd. (SGTPTE), ein lizenzierter Private Equity Asset Manager mit Sitz in Singapur, wird dieses Investment verwalten. Investoren sind der von ihr aufgelegte SGT Capital II Fonds und einzelne Ko-Investoren. Allein das in diese Beteiligung investierte und von der SGTPTE verwaltete Eigenkapital wird sich auf einen dreistelligen Millionenbetrag belaufen. Die SGTPTE wird das sog. First Close ihres PE Fonds im Rahmen dieser Transaktion durchführen.