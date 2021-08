SimCorp Q2 Orders Better Than Expected; Gets 3 New Dimension Clients Autor: PLX AI | 13.08.2021, 07:40 | 44 | 0 | 0 13.08.2021, 07:40 | (PLX AI) – SimCorp Q2 revenue EUR 118.8 million vs. estimate EUR 116 million.Q2 EBIT EUR 30 million vs. estimate EUR 29 millionQ2 EBIT margin 25.2%Q2 orders EUR 30.2 million vs. estimate EUR 24.3 millionOutlook FY revenue growth 6-11% … (PLX AI) – SimCorp Q2 revenue EUR 118.8 million vs. estimate EUR 116 million.Q2 EBIT EUR 30 million vs. estimate EUR 29 millionQ2 EBIT margin 25.2%Q2 orders EUR 30.2 million vs. estimate EUR 24.3 millionOutlook FY revenue growth 6-11% … (PLX AI) – SimCorp Q2 revenue EUR 118.8 million vs. estimate EUR 116 million.

Q2 EBIT EUR 30 million vs. estimate EUR 29 million

Q2 EBIT margin 25.2%

Q2 orders EUR 30.2 million vs. estimate EUR 24.3 million

Outlook FY revenue growth 6-11% (unchanged)

Outlook FY EBIT margin 24.5-27.5% (unchanged)

Organic revenue growth of 12.7% in local currencies in Q2

3 new SimCorp Dimension clients and one new SimCorp Coric client in Q2, where order intake also went up by 78.7% compared with Q2 2020

CEO says we also welcomed the first hosted SimCorp Dimension client to be on Microsoft Azure, a significant milestone for SimCorp’s cloud transformation journey



