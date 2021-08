Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Milliardengebot Finanzinvestor Hellman & Friedman will Zooplus übernehmen Der Finanzinvestor Hellman & Friedman will den Online-Tierbedarfshändler Zooplus übernehmen. Hellman & Friedman bietet den Zooplus-Aktionären 390 Euro je Aktie in bar zahlen, wie das Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Das ist ein …