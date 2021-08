EQS Group AG auf starkem Wachstumskurs im 1. Halbjahr 2021

- 367 SaaS-Neukunden

- Umsatz wächst um 22 Prozent

- EBITDA mit EUR 1,33 Mio. voll im Plan (Vorjahr: EUR 3 Mio.)

- EBITDA bereinigt um erhöhten Marketing- & Vertriebsaufwand bei EUR 3,26 Mio.

- Neues, wiederkehrendes jährliches Auftragsvolumen beträgt EUR 4,25 Mio.

- SaaS-Kundenzahl steigt inklusive Got Ethics A/S und C2S2 GmbH auf 3.386

- Akquisition der Business Keeper GmbH bereits im Juli erfolgreich abgeschlossen

München - 13.08.2021

Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) setzt ihren Wachstumskurs zum Halbjahr 2021 fort und liegt im Plan, die erhöhte Prognose für das Gesamtjahr zu erreichen. Der Konzern erzielte in den ersten sechs Monaten Umsatzerlöse in Höhe von EUR 22,53 Mio. (Vorjahr: EUR 18,45 Mio.). Dies entspricht einem Zuwachs von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das EBITDA ging planmäßig auf EUR 1,33 Mio. zurück (Vorjahr: EUR 3 Mio.). Der Konzernüberschuss belief sich auf EUR -1,32 Mio. Das Ergebnis je Aktie betrug demnach EUR -0,17.



Für die Kennzahl Neu-ARR, die das vertraglich neu abgeschlossene jährlich wiederkehrende Geschäftsvolumen beziffert, errechnet sich ein Volumen von EUR 4,25 Mio. (Vorjahr: EUR 2,94 Mio.). Die Anzahl an SaaS-Neukunden beträgt 367.

Für das zweite Quartal ergibt sich folgendes Bild: Der Umsatz belief sich auf EUR 11,98 Mio. (Vorjahr: EUR 10,10 Mio.), das EBITDA ging auf EUR 1,02 Mio. (Vorjahr: EUR 2,2 Mio.) zurück, der Konzernüberschuss betrug TEUR -399. Das Ergebnis je Aktie lag im Zeitraum April bis Juni bei EUR -0,06 (Vorjahr: EUR 0,05).

Das Umsatzwachstum im ersten Halbjahr liegt innerhalb der Erwartungen und ist durch die deutliche Zunahme beim Absatz von Compliance-Cloud-Produkten geprägt. Hier leisteten die Akquisitionen der Got Ethics A/S und C2S2 GmbH einen Beitrag in Höhe von EUR 1,42 Mio. Weitere Wachstumsimpulse lieferte die ESEF-Regulierung, welche bei der Einreichung von Finanzberichten von börsennotierten Unternehmen erstmals zur Anwendung kam.