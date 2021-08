Fazit

Bei einem Wochenschlusskurs oberhalb von 4,6035 PLN wächst die Wahrscheinlichkeit auf einen Folgeanstieg an 4,68 und darüber an 4,7196 PLN spürbar an und kann beispielsweise über Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA810Z gewinnbringend nachgehandelt werden. Ziel des Scheins wurde mit einem Wert von 3,95 Euro berechnet, eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von vorläufig 4,5835 PLN nicht überschreiten. Daraus ergibt sich ein potenzieller Ausstiegskurs von 0,97 Euro im vorgestellten Zertifikat.