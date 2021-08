Die SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986), ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, verzeichnete in den ersten sechs Monaten eine Umsatzsteigerung von 30,5% auf 30,8 Mio. EUR (H1 / 2020: 23,6 Mio. EUR). Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) erhöhte sich auf 3,1 Mio. EUR (H1 / 2020: -1,8 Mio. EUR) und liegt damit bereits über dem ursprünglich prognostizierten EBIT von 2,5 bis 3,0 Mio. EUR. Aufgrund eines noch nicht vollständig ausgeführten Auftrags in China weichen die finalen Umsatz- und Ergebniszahlen leicht von den bekanntgegebenen vorläufigen Zahlen für Umsatz und EBIT ab. Das deutliche Umsatz- und Ergebniswachstum lässt sich im Wesentlichen auf eine Erholung des Neuanlagengeschäfts als auch des ertragsstarken After-Sales-Geschäfts in den Zielmärkten trotz der COVID-19-bedingten Einschränkungen zurückführen. Das Konzernergebnis für die ersten sechs Monate 2021 belief sich demnach auf 3,6 Mio. EUR (H1 / 2020: -1,5 Mio. EUR).

Der Vorstandsvorsitzende der SMT Scharf AG, Hans Joachim Theiß, erklärt: „Trotz der weiterhin bestehenden Einschränkungen durch die Pandemie zeigte sich im zweiten Quartal eine Belebung des Neuanlagen- als auch des After-Sales-Geschäfts in den Bergbaumärkten weltweit. Dies führte insgesamt zu einem deutlichen Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Halbjahr, so dass wir ergebnisseitig unsere Erwartungen gar übertreffen konnten. Der Auftragsbestand bewegt sich weiterhin auf Rekordhöhe, da bereits ausgelieferte China-III-Maschinen gemäß IAS 18 noch nicht als Umsatz gebucht werden konnten. Wir erwarten weiterhin, dass wir noch im dritten Quartal die finale Zulassung für die neue Maschinengeneration erhalten.“

Im ersten Halbjahr 2021 konnte sowohl im Neuanlagen- als auch im Ersatzteil- und Servicegeschäft ein positives Umsatzwachstum verzeichnet werden. Im Neuanlagengeschäft hat SMT Scharf den Umsatz um 23,0% von 11,3 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum auf 13,9 Mio. EUR gesteigert. Im Ersatzteil- und Servicegeschäft stiegen die Umsätze ebenfalls deutlich um 35,2% auf 16,5 Mio. EUR (H1 / 2020: 12,2 Mio. EUR). Auch im Bereich „Sonstiges“ konnte das Unternehmen zulegen und erzielte Umsatzerlöse in Höhe von 0,4 Mio. EUR (H1 / 2020: 0,1 Mio. EUR).