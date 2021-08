Für die Kennzahl Neu-ARR, die das vertraglich neu abgeschlossene jährlich wiederkehrende Geschäftsvolumen beziffert, errechnet sich ein Volumen von EUR 4,25 Mio. (Vorjahr: EUR 2,94 Mio.). Die Anzahl an SaaS-Neukunden beträgt 367.

Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) setzt ihren Wachstumskurs zum Halbjahr 2021 fort und liegt im Plan, die erhöhte Prognose für das Gesamtjahr zu erreichen. Der Konzern erzielte in den ersten sechs Monaten Umsatzerlöse in Höhe von EUR 22,53 Mio. (Vorjahr: EUR 18,45 Mio.). Dies entspricht einem Zuwachs von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das EBITDA ging planmäßig auf EUR 1,33 Mio. zurück (Vorjahr: EUR 3 Mio.). Der Konzernüberschuss belief sich auf EUR -1,32 Mio. Das Ergebnis je Aktie betrug demnach EUR -0,17.

Für das zweite Quartal ergibt sich folgendes Bild: Der Umsatz belief sich auf EUR 11,98 Mio. (Vorjahr: EUR 10,10 Mio.), das EBITDA ging auf EUR 1,02 Mio. (Vorjahr: EUR 2,2 Mio.) zurück, der Konzernüberschuss betrug TEUR -399. Das Ergebnis je Aktie lag im Zeitraum April bis Juni bei EUR -0,06 (Vorjahr: EUR 0,05).

Das Umsatzwachstum im ersten Halbjahr liegt innerhalb der Erwartungen und ist durch die deutliche Zunahme beim Absatz von Compliance-Cloud-Produkten geprägt. Hier leisteten die Akquisitionen der Got Ethics A/S und C2S2 GmbH einen Beitrag in Höhe von EUR 1,42 Mio. Weitere Wachstumsimpulse lieferte die ESEF-Regulierung, welche bei der Einreichung von Finanzberichten von börsennotierten Unternehmen erstmals zur Anwendung kam.

Die Ausgaben für Marketing und Vertrieb wurden mit Blick auf die Umsetzung der europäischen Hinweisgeberrichtlinie wie geplant sukzessive gesteigert, um eine optimale Ausgangsposition für die Kundenakquise zu schaffen. Dies führt zu einer temporären Ergebnisbelastung. Bereinigt um diese Mehraufwendungen belief sich das EBITDA auf EUR 3,26 Mio. Die verpflichtende Einführung eines internen Meldekanals für Unternehmen in der Europäischen Union bis Ende 2021 bietet hohes Wachstumspotenzial für Compliance-Cloud-Produkte.

Segmententwicklung

Im Segment Compliance konnte der Umsatz im ersten Halbjahr 2021 um 33 Prozent gesteigert werden. Im Segment Investor Relations lag das Umsatzwachstum bei 10 Prozent. Die jährlich wiederkehrenden Erlöse weisen auf Konzernebene im zweiten Quartal eine Quote von 83% auf.

Akquisition Business Keeper GmbH

Mit der Akquisition der Business Keeper GmbH avancierte die EQS Group AG zum führenden europäischen Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme. Der Kaufvertrag wurde im Juni unterzeichnet und die Transaktion konnte bereits im Juli erfolgreich abgeschlossen werden. Seither erarbeiten Integrationsteams die optimale Aufstellung für den Gesamtkonzern, um das Potenzial für Compliance-Cloud-Produkte bestmöglich ausschöpfen zu können.

Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group AG: „Mit viel Leidenschaft und hohem Tempo haben wir mit der Integration von Business Keeper begonnen und entwickeln den europäischen Marktführer für Hinweisgebersysteme in der Cloud. Es ist ein echtes Miteinander, das uns bereits in den ersten Wochen nach erfolgreichem Abschluss der Transaktion mit viel Zuversicht in die Zukunft blicken lässt. Für das zweite Halbjahr und die kommenden Jahre sind wir daher sehr optimistisch, unsere gesteckten Ziele zu erreichen.“

Prognose für das Geschäftsjahr 2021

Für das Geschäftsjahr 2021 plant der Vorstand mit einem Umsatzanstieg von 30 bis 40 Prozent auf dann EUR 49 Mio. bis EUR 53 Mio. Investitionen in Marketing und Vertrieb für die Neukundengewinnung im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern werden gemeinsam mit der Business Keeper GmbH neu allokiert. Das EBITDA soll in der Spanne von EUR 2 Mio. bis EUR 3 Mio. liegen (zuvor EUR 1 Mio. bis EUR 2 Mio.). Für die Kennzahl Neu-ARR, die das vertraglich neu abgeschlossene jährlich wiederkehrende Geschäftsvolumen beziffert, erwarten wir ein Volumen von mindestens EUR 9 Mio. Zudem sollen 1.750 bis 2.250 Neukunden gewonnen werden, die Mehrheit davon für den Produktbereich Hinweisgebersysteme.