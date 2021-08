TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum haben am Freitag mehrheitlich nachgegeben. Verluste erlitten erneut die chinesischen Börsen. Auf Wochensicht hielt die seitwärtsgerichtete Entwicklung in der Anlageregion Asien/Pazifik insgesamt an.

Die Gründe für die Abgaben am Freitag seien die bekannte Mischung aus anhaltender Corona-Ausbreitung und verstärkter Regulierung in China gewesen, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank um Jim Reid an. Bereits an den Vortagen hatten diese Faktoren belastet.