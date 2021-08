Anlegerverlag Relay Medical: The sky is the limit! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 13.08.2021, 08:52 | 19 | 0 | 0 13.08.2021, 08:52 | Foto: www.anlegerverlag.de Was für ein Auftakt – Relay Medical glänzt heute mit einem kräftigen Anstieg. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kräftiges Plus von rund acht Prozent aus. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 0,16 EUR hingelegt werden. Übernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder? Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir einen ausführlichen Sonderreport zu Relay Medical erstellt, den Sie hier kostenlos abrufen können. Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund fünf Prozent. Dieser Hochpunkt verläuft bei 0,17 EUR. Wir werden also Zeuge eines echten Börsenkrimis. Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden Börsianern momentan Sorgen. Danach notiert Relay Medical in Abwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 0,27 EUR. Aber selbst wenn die übergeordneten Trends nach unten zeigen, gibt es Tage mit kräftigen Kursgewinnen, wie der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis stellt. Fazit: Sind das bei Relay Medical jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer