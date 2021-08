Dank der fortgesetzten Erfolge des Effizienzprogramms und der allgemeinen wirtschaftlichen Erholung hat sich GEA Group AG (ISIN: DE0006602006) im zweiten Quartal hervorragend entwickelt. Bei den relevanten Kennzahlen Auftragseingang, organische Umsatzentwicklung, Ergebnismarge sowie Nettoliquidität und Return on Capital Employed (ROCE) hat sich das Unternehmen erneut deutlich verbessert. So stieg das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand um 9,4 Prozent auf 153,7 Mio. EUR (Vorjahr 140,4 Mio. EUR), wodurch die entsprechende Marge auf 13,3 Prozent stieg (Vorjahr 12,1 Prozent). Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im ersten Halbjahr 2021 hatte GEA Ende Juli den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 bei allen Prognoseparametern erhöht.

„Der steigende Auftragseingang im zweiten Quartal hat den Trend der letzten Quartale bestätigt: Unser Geschäft gewinnt an Dynamik, und zwar in allen Divisionen und Regionen des Unternehmens“, sagt Stefan Klebert, Vorstandsvorsitzender der GEA Group AG. „Wir blicken optimistisch in die Zukunft und werden auf unserem Kapitalmarkttag Ende September unsere Wachstumsstrategie für die kommenden fünf Jahre vorstellen.“

Starker Auftragseingang von allen Divisionen getragen

Im zweiten Quartal konnte der Auftragseingang um 25,1 Prozent auf 1.294 Mio. EUR gesteigert werden. Das Vorjahresquartal war mit einem Auftragseingang von 1.034 Mio. EUR von Covid-19 geprägt. Organisch betrachtet betrug die Verbesserung 30,2 Prozent. Das Wachstum wurde sowohl von allen Divisionen als auch von allen Regionen getragen. In den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahres lag der Auftragseingang um 6,9 Prozent über dem vergleichbaren Vorjahreswert, da der Vorjahresvergleichswert insbesondere im zweiten Quartal 2020 stark von der Pandemie geprägt war. Organisch verbesserte sich der Auftragseingang im ersten Halbjahr ebenfalls deutlich um 11,5 Prozent.

Der Umsatz von GEA lag im zweiten Quartal 2021 mit 1.156 Mio. EUR aufgrund von Wechselkurseffekten sowie Unternehmensverkäufen um 0,8 Prozent unter dem Vorjahreswert (1.165 Mio. EUR). Organisch betrachtet wuchs der Umsatz jedoch um 3,4 Prozent. Der Anteil des Serviceumsatzes stieg im Berichtsquartal weiter um 1,1 Prozentpunkte und entspricht nun 33,8 Prozent des Gesamtumsatzes (Vorjahr 32,7 Prozent). Auch im ersten Halbjahr 2021 lag der Umsatz mit 2.221 Mio. EUR um 1,7 Prozent unter dem vergleichbaren Vorjahreswert (2.258 Mio. EUR). Organisch entwickelte sich der Umsatz jedoch mit einem Wachstum von 2,8 Prozent positiv.