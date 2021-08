Frankreich Inflation schwächt sich etwas stärker als erwartet ab Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 13.08.2021, 09:00 | 19 | 0 | 0 13.08.2021, 09:00 | PARIS (dpa-AFX) - Die Inflation in Frankreich hat sich im Juli stärker als bisher bekannt abgeschwächt. Im Jahresvergleich seien die Verbraucherpreise nach europäischer Rechnung (HVPI) um 1,5 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer zweiten Schätzung mit. In einer ersten Erhebung hatte Insee eine Inflationsrate von 1,6 Prozent gemeldet und Analysten hatten im Schnitt mit einer Bestätigung gerechnet. Im Juni hatte die Rate noch bei 1,9 Prozent gelegen. Im Monatsvergleich stiegen die französischen Lebenshaltungskosten im Juli um 0,1 Prozent. Hier wurde die erste Schätzung wie von Analysten erwartet bestätigt. Preisdämpfend wirkte die Entwicklung bei industriell gefertigten Gütern, deren Preise etwa ein Prozent im Jahresvergleich fielen. Besonders stark war der Preisrückgang bei Kleidung und Schuhen. Die Preise von Dienstleistungen stiegen zwar an, allerdings schwächer als im Juni. Die Energiepreise erhöhten sich dagegen kräftig um mehr als 12 Prozent./jkr/jha/







