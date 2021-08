DGAP-News: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht SANHA GmbH & Co. KG veröffentlicht Halbjahresabschluss 2021 13.08.2021 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Umsatzerlöse legen um 28 % auf 59,7 Mio. Euro zu (Vorjahr: 46,8 Mio. Euro)

Rohertrag steigt auf 28,8 Mio. Euro (Vorjahr: 27,1 Mio. Euro)

EBITDA von 4,8 Mio. Euro und operatives Ergebnis (EBIT) von 2,2 Mio. Euro

Essen, 13. August 2021 - Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK), hat heute ihren Halbjahresabschluss für die ersten sechs Monate 2021 veröffentlicht. Aufgrund eines unerwartet hohen Auftragseingangs stieg der Umsatz im ersten Halbjahr 2021 um 28 % auf 59,7 Mio. Euro (Vorjahr: 46,8 Mio. Euro). Getragen wurde das Umsatzwachstum im Wesentlichen durch ein starkes Auslandsgeschäft, speziell in Süd- und Osteuropa sowie in den USA. Zudem liegt der deutliche Anstieg neben der starken Nachfrage im laufenden Jahr auch im pandemiebedingt sehr schwachen zweiten Quartal des Vorjahres begründet, in dem es zu einem starken, branchenübergreifenden Auftrags- und Umsatzeinbruch kam.

Der Rohertrag lag mit 28,8 Mio. Euro rund 6 % über dem Vorjahr (27,1 Mio. Euro). Ursächlich für das im Vergleich zum Umsatz geringere Wachstum ist der aus der Rohmaterialverknappung und den weltweiten Einschränkungen von Transportkapazitäten resultierende starke Anstieg der Einkaufspreise, der aufgrund vertraglicher Bindungen teilweise nur mit Zeitverzug an die Kunden weitergegeben werden konnte.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg vor diesem Hintergrund im ersten Halbjahr 2021 um rund 0,2 Mio. Euro auf 4,8 Mio. Euro, was einer EBITDA-Marge von 8,1 % entspricht (Vorjahr: 9,8 %). Auch das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich in den ersten sechs Monaten 2021 analog um 0,2 Mio. Euro auf 2,2 Mio. Euro. Die EBIT-Marge lag bei 3,7 % (Vorjahr: 4,3 %). Der Halbjahresüberschuss ist im Berichtszeitraum auf 0,9 Mio. Euro (Vorjahr: 0,2 Mio. Euro) gewachsen.