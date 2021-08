Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Bayer in Aufwärtskorrektur im Abwärtstrend Der 10er-EMA gilt als übliche Aufwärtskorrekturzone in einem Abwärtstrend. Im Bereich des 10er-EMA bis 48,60 Euro könnte sich eine Short-Position anbieten. In einer neuen Abwärtsbewegung könnten die Aktien von Bayer dann erneut aus dem Trendkanal …