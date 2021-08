Inflationssorgen sind noch längst nicht vom Tisch

Gestern war am Morgen bereits im „Börse-Intern Premium“ zu lesen, dass natürlich einige Medien berichteten, die Aktienmärkte seien vorgestern gestiegen, weil Anleger ihre Inflationssorgen ablegen konnten.

Inzwischen wurde in den USA der Erzeugerpreisindex für den Monat Juli veröffentlicht. Erwartet wurde hier ein Anstieg um 7,3 % gegenüber dem Vorjahresmonat, nach bereits +7,3 % im Vormonat. Tatsächlich legten die Preise aber um 7,8 % zu. Noch nie seit Beginn dieser Datenerhebung im November 2010 hat es einen so starken Anstieg gegeben.

Gestern war am Morgen bereits im „ Börse-Intern Premium “ zu lesen, dass natürlich einige Medien berichteten, die Aktienmärkte seien vorgestern gestiegen, weil Anleger ihre Inflationssorgen ablegen konnten. Und weiter: „Doch diese Begründung ist äußerst zweifelhaft. Hier haben wir es wieder einmal mit dem Phänomen „Kurse machen Nachrichten“ zu tun. Denn in den USA lagen die Inflationsdaten vorgestern über den Erwartungen. Und bei einer anhaltend hohen Inflation von 5,4 %, die deutlich über dem Ziel der US-Notenbank liegt, darf man sich über die Teuerung sehr wohl weiterhin Sorgen machen – und damit ebenso von einem baldigen Einlenken der Währungshüter ausgehen.“

Und auch die Kernrate der Erzeugerpreise lag mit +6,1 % zum Vorjahr über den Erwartungen von 5,6 %, nach 5,5 % im Vormonat. Auch dies ist der stärkste Anstieg seit der erstmaligen Berechnung der 12-Monatsdaten im August 2014.

Aktienkurse steigen trotz Inflationssorgen?

Da die Erzeugerpreise ein vorlaufender Indikator für die Verbraucherpreise sind, kann also keinesfalls schon Entwarnung an der Preisfront gegeben werden. Überraschenderweise stieg aber der DAX zum Beispiel auch nach Veröffentlichung dieser Daten weiter an. Und auch der Dow Jones zeigte sich wenig beeindruckt. Wie lässt sich dies also erklären?

Bidens Infrastrukturprogramm zieht Profiteure nach oben

Eine mögliche Antwort auf diese Frage ist das billionenschwere Infrastrukturprogramm von Joe Biden, welches kürzlich den Senat passiert hat. Denn von diesem profitieren vornehmlich Industriewerte, die sich im Dow Jones, nicht aber im Nasdaq 100 befinden. Schließlich sollen mit dem Geld vor allem Straßen, Brücken und Flughäfen instandgesetzt werden.

Und wenn man sich den Technologieindex anschaut, dann hat dieser sowohl vorgestern als auch gestern jeweils nach den Preisdaten nachgegeben. Und das ist ein klares Indiz dafür, dass die Anleger sehr wohl noch Inflationssorgen haben und mit steigenden Zinsen bzw. Renditen rechnen. Denn gerade Aktien aus dem Nasdaq 100 werden von steigenden Zinsen belastet, aus folgendem Grund: