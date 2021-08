Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische mit Gewinnplus Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische kann die Belastungen durch die jüngsten Unwetter in Deutschland ohne größere Probleme bewältigen. Vorstandsvorsitzender Jürgen Junker sagte am Freitag in Ludwigsburg, man gehe derzeit davon aus, dass …