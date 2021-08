Wüstenrot & Württembergische AG: W&W-Gruppe verdoppelt Halbjahresgewinn nahezu

Ludwigsburg, 13.08.2021

W&W-Gruppe verdoppelt Halbjahresgewinn nahezu

- Zuwächse im Neugeschäft - Marktanteile gewonnen.

- Bewertungsergebnis deutlich verbessert - Schäden im ersten Halbjahr noch moderat.

- Beschleunigtes Wachstum der Digitalmarke Adam Riese mit mehr als 200.000 Kundinnen und Kunden.

- Schwere Unwetter in Deutschland werden im dritten Quartal die Schadenquote belasten.

- Erhöhte Prognose von Konzernüberschuss zwischen 280 und 330 Millionen Euro für Gesamtjahr 2021 bestätigt.

Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) hat ein sehr erfolgreiches erstes Halbjahr 2021 verzeichnet und den Konzernüberschuss nahezu verdoppelt. Der Gewinn nach Steuern stieg gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum von 107,0 Millionen Euro auf 196,2 Millionen Euro. Das Bewertungsergebnis verbesserte sich - auch aufgrund des freundlichen Aktienumfelds - deutlich. Moderat verlief die Schadenentwicklung im ersten Halbjahr. Ein weiterhin lebhaftes Neugeschäft führte zu Marktanteilsgewinnen. Insgesamt wurde das digitale Produkt- und Leistungsspektrum in den ersten sechs Monaten nochmals ausgebaut. Der vor fünf Jahren eingeleitete digitale und strategische Aufbruch zeigt weiterhin zunehmende Wirkung.

Jürgen A. Junker, Vorstandsvorsitzender der W&W AG: "Die sehr gute Entwicklung der ersten sechs Monate 2021 zeigt, dass unsere strategischen Initiativen in der W&W-Gruppe erfolgreich sind. Wir wachsen im Neugeschäft über dem Marktdurchschnitt, wir entwickeln innovative und starke Produkte, die Kundenzufriedenheit steigt. Zugleich gewinnen wir durch unsere digitalen Angebote neue Kundinnen und Kunden und erhöhen dank schnellerer Prozesse und unseres Kostenmanagements die Effizienz. Dabei bleiben Innovation, Kundennähe und Digitalisierung die Eckpfeiler des Wandels, den unsere Teams überall in der Gruppe jeden Tag ein wenig mehr leben. Auch für das zweite Halbjahr sind wir trotz der anhaltenden Unsicherheiten über den Fortgang der Coronavirus-Pandemie zuversichtlich, weil wir wissen, welche Stärke die W&W-Gruppe mittlerweile gewonnen hat. Dabei gehen wir derzeit davon aus, dass die Schäden im Gesamtjahr infolge der Flutkatastrophe vom Juli erheblich über dem Vorjahreswert liegen werden. Wir haben uns jedoch vorausschauend rückversichert. In der Überschwemmungskatastrophe stehen wir unseren Kundinnen und Kunden mit schneller und unkomplizierter Hilfe zur Seite."