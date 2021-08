Sind die Aktienmärkte schlicht bullisch - oder einfach nur ignorant? Praktisch jeden Tag neue Allzeithochs - aber eben auch ein setup, das an Anfang 2020 erinnert: damals ignorierten die westlichen Aktienmärkte das Coron

Sind die Aktienmärkte schlicht bullisch - oder einfach nur ignorant? Praktisch jeden Tag neue Allzeithochs - aber eben auch ein setup, das an Anfang 2020 erinnert: damals ignorierten die westlichen Aktienmärkte das Corona-Problem in China, um dann umso heftiger zu reagieren. In Asien aber ist die derzeitige Corona-Welle viel heftiger als damals, und das hat vor allem Folgen für die Lieferketten und damit für die Inflation in westlichen Ländern. Gibt es also eigentlich kein Risiko im Markt, wie viele glauben? Weil die Notenbanken alles im Griff haben und größere Rücksetzer nicht zulassen würden? "Wann immer die beste aller Welten eingepreist ist, kommt an den Aktienmärkten irgendetwas dazwischen"..

