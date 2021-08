Bei allen Relay Medical-Aktionären brandet heute kräftiger Jubel auf. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit einen Kurssprung von rund acht Prozent. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Startet jetzt also die nächste Aufwärtsbewegung oder wie geht es weiter?

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund fünf Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 0,17 EUR liegt der Hochpunkt. Durch diese Rallye gibt es jetzt neue Gewinnchancen!

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Gegenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 0,27 EUR, sodass Relay Medical in Abwärtstrends verläuft. Mit dem heutigen Tag stemmt sich die Aktie also gegen ihren langfristigen Abwärtstrend.

Fazit: Bei Relay Medical geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.