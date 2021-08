Verimatrix erörtert OTT-Werbestrategien bei Insider Webinar-Event von SportsPro

Regulatorische Meldungen:

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass Christopher Rae, Senior Vice President, am Mittwoch, den 18. August 2021, an der Webinar-Veranstaltung der SportsPro Insider Series SportsPro Insider Series teilnehmen wird.

Die eintägige Online-Veranstaltung trägt den Titel „OTT & Broadcast - A new Age of Sports“ und umfasst aufschlussreiche Podiumsdiskussionen mit einigen der führenden Experten im Sportgeschäft. Um 15 Uhr BST (16 Uhr MEZ) wird Rae neben den folgenden vier Teilnehmern an der Podiumsdiskussion „Developing Integrated OTT Commercial Strategies“ teilnehmen: