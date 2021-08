Doctolib erhält 2021 „Best Places to Work" Zertifizierung in Deutschland Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 13.08.2021, 09:38 | 24 | 0 | 0 13.08.2021, 09:38 | Doctolib, ein führendes E-Health-Unternehmen in Europa, wurde in jüngster Vergangenheit als einer der besten Arbeitsplätze in Deutschland für das Jahr 2021 anerkannt. Bei der Beurteilung erhielt das Unternehmen eine herausragende Bewertung im Hinblick auf mehrere Aspekte seines Arbeitsplatzes, wie beispielsweise Lernmöglichkeiten, Unternehmenskultur und Rückgabe an die Gemeinschaft. Dies führte zu seiner Einstufung unter den Arbeitgebern der Wahl in Deutschland. „Best Places to Work" ist ein internationales Zertifizierungsprogramm, das als Platinstandard bei der Identifizierung und Anerkennung der besten Arbeitsplätze rund um den Globus gilt, da es den Arbeitgeber:innnen die Möglichkeit bietet, mehr über das Engagement und die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter:innen zu erfahren und diejenigen zu ehren, die eine herausragende Arbeitserfahrung mit den höchsten Standards in Bezug auf die Arbeitsbedingungen bereitstellen. „Bei Doctolib stellen wir unsere Mitarbeiter:innen ins Zentrum, indem wir den großen Wert verstehen, den sie für unser Unternehmen leisten, und ihre individuellen Bedürfnisse miteinander in Einklang bringen. Mehr als 120 von allen 1750 Mitarbeiter:innen von Doctolib widmen ihre Arbeit ausschließlich persönlichen Themen und wir sind besonders stolz darauf, dass sich diese Arbeit auszahlt. Wir freuen uns bereits darauf, in den kommenden Monaten und Jahren weitere Initiativen zum Leben zu erwecken, um unsere Mitarbeiter:innen weiter zu befähigen und ein Team mit starkem Unternehmergeist zu bilden", so Christin Radtke, Head of HR für Deutschland. „Trotz der Beeinträchtigung aufgrund der Pandemie veranschaulichten die Ergebnisse, dass die Mitarbeiter:innen von Doctolib in Deutschland im Hinblick auf die Arbeitsplatzkultur ein überaus positives Gefühl entwickelten und bereit sind, für den Erfolg des Unternehmens besondere Anstrengungen auf sich zu nehmen”, so Hamza Idrissi, Program Manager für Europa. Über Doctolib Doctolib wurde 2013 in Frankreich gegründet und gehört heute zu den führenden E-Health-Unternehmen in Europa. Das Unternehmen nutzt eine intelligente Software, um Ärzt:innen und Kliniker:innen zu unterstützen, effektiver und produktiver zusammenzuarbeiten. Mithilfe des Online-Portals und der App von Doctolib können Patient:innen Vor-Ort-Termine und kostenlose Videoberatungen mit Gesundheitsexpert:innen ihrer Wahl gestalten und verwalten. Weitere Informationen über das Programm finden Sie unter www.bestplacestoworkfor.org oder schließen Sie sich den Netzwerkgemeinden von LinkedIn, Twitter und Facebook an. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210813005089/de/





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer