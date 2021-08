FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig verändert über 1,17 US-Dollar gehalten. Im Vormittagshandel wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1735 US-Dollar gehandelt und damit auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1739 Dollar festgesetzt.

Preisdaten aus der Eurozone konnten den Euro nicht bewegen. Bis zum Vormittag war bekannt geworden, dass sich die Inflation in Frankreich im Juli etwas stärker als erwartet abgeschwächt hat, während sie in Spanien wie erwartet zulegte. Bei den Daten handelte es sich jeweils um zweite Schätzungen.

Seit Mittwochabend hielt sich der Euro in einer vergleichsweise engen Handelsspanne, nachdem er in den Handelstagen zuvor unter Druck gestanden hatte. Auslöser war eine Dollar-Stärke nach überraschend starken US-Konjunkturdaten und einer zunehmenden Spekulation der Anleger auf den Ausstieg der US-Notenbank Fed aus der extrem lockeren Geldpolitik zur Stützung der Wirtschaft.

Im Tagesverlauf wird zunächst mit einem weiter impulsarmen Handel gerechnet. Am Nachmittag könnten Daten zur Entwicklung der Importpreise in den USA und zur Konsumlaune in der größten Volkswirtschaft der Welt wieder etwas mehr Bewegung in den Eurokurs bringen./jkr/mis