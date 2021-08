"Wer Fußball liebt, bucht Sky"- So stark vermarktet Sky Media die neue Bundesliga-Saison

Unterföhring (ots) -



- Das Herz des Bundesliga am Samstag - Sky Media vermarktet das attraktivste Lizenzpaket der Bundesliga mindestens bis 2025

- Reichweitengarant und höchst wirksames Umfeld

- Premium-Zielgruppe mit hohem Involvement

- Neue Buchungslogik am Bundesliga-Samstag

- Ralf Hape, Saleschef bei Sky Media: "Auch in der neuen Rechteperiode bieten wir den Werbekunden exzellente Buchungsmöglichkeiten in der Primetime des Fußballs. Dabei empfehlen wir unseren Kunden die kombinierte Buchung aus TV und Digital für maximale Reichweite und Werbewirkung"

Unterföhring, 13. August 2021 - Das Herz der Bundesliga schlägt auch weiterhin bei Sky: Insbesondere bleiben mit der Original Sky Konferenz sowie dem anschließenden "tipico Topspiel der Woche" die beliebtesten Live-Sendungen der Bundesliga auch in Zukunft bei Sky zu Hause. Die Zuschauer wie Werbekunden finden bei Sky damit auch weiterhin ein höchst attraktives und reichweitenstarkes Live-Sport-Angebot, das Sky Media mit einem umfassenden Media-Angebot im Markt lanciert hat und für eine gewohnt starke Buchungsnachfrage gesorgt hat. Sky Media geht mit Rückenwind in die neue Bundesliga-Saison.



Sky hat starke Argumente für eine Werbebuchung im Bundesliga-Umfeld. Der Live-Fußball auf Sky ist ein Reichweitengarant - durchschnittlich 4,7 Millionen Zuschauer* pro Spieltag sahen die Spiele in der letzten Saison auf Sky via TV und Stream und damit mehr als jemals zuvor. Live-Fußball trotzt der fragmentierten und zeitversetzten Mediennutzung und steht für klar terminierte und zuverlässig hohe TV- und Digitalreichweiten. Ein Großteil der Reichweiten (72 Prozent in der Zielgruppe M14-59) fiel dabei auf die "Primetime des Fußballs" - den Samstag. 82 Prozent der Sky Abonnenten bewerten den Samstag als wichtigsten Fußball-Tag der Woche.



Aktuelle Kundenumfragen belegen: Unter den Fußball-Interessierten gibt es wahre Fußball-Liebhaber, die sich fast täglich mit dem Sport beschäftigen und nahezu jeden Spieltag verfolgen. Diese weisen ein aus emotionaler Verbundenheit besonders hohes Involvement auf. Die Fußball-Seher bilden einzigartige Konsumenten-Segmente, die sich in ihrer Qualität, Kaufkraft und Produktaffinität vom Markt deutlich abheben. Diese überdurchschnittlich involvierten und hochattraktiven Premium-Zielgruppen finden die Werbekunden vor allem auf Sky.