Varta – deutlicher Dämpfer

Deutlicher Dämpfer bei Varta. An den Märkten wurden in den vergangenen Wochen hohe (E)-Erwartungen aufgebaut, Stichwort Elektro-Phantasie – die sich bislang nicht in den Zahlen niederschlagen. Natürlich nicht, das Geschäft läuft erst an, aber Varta ist eben auch im Ausblick sehr verhalten. Das kann man als schwäbische Gründlichkeit verbuchen, enttäuscht aber eben auch an der Börse. Wir sind bei 137 Euro im Börsendienst wieder mit einem Long-Produkt eingestiegen. Bei 160 – 165 Euro gab es keine Kaufkurse, nun kann man wieder einsteigen.

Liebe Leser, Biontech und Moderna kommen voll unter die Räder am Mittwoch. Wir raten, da die Aktien nun kurz nach 21 Uhr wirklich nach Tagestief riechen – KONTER Trade. Auf 5% Erholung, mit den bei uns im Börsendienst vorgestellten Hebeln 5. 25% mitnehmen – das ist das Ziel. Raus? Am besten Donnerstag früh, wenn es passt.

Dazu stellen wir aktuell die Frage und geben die Antwort: kommt Biontech in den DAX und wie investiert man gerade bei Biontech, Novovax, Curevac oder Moderna? All das gibt es heute in unserem IMPFSTOFF-Spezial in unserem Börsendienst. Denn – am Mittwoch Nachmittag brechen die Impfaktien auf breiter Front ein. Überfällig, wenn wir unsere Sentiment-Daten bemühen. Die Auswertung zeigte schon am Montag – feuerrote Überhitzung. Hier geht es zum Abo - und zu allen Infos zu unseren Diensten unter www.feingold-academy.com/boersendienst

Am Donnerstag gibt es im Börsendienst bei uns zwei frische und unbekannte Aktien aus dem Bereich “E-Mobilität und und Ladestationen” – im kleinen E-Mobility-Update. Auf unserer Hot-List seit Wochen – Rock Tech Lithium. Die Aktie brennt ein Feuerwerk ab. Anders als die zwischenzeitlich gehypte windeln.de – schauen Sie mal auf den Kursverfall. Absurd heftig.

Dazu gab es zuletzt neue Bonusse auf Home24, denn die alten sind am Cap – dank der Zahlen von heute. Daniel erklärt im Video mit L&S, warum Delivery Biontech den DAX-Einstieg im Grunde verbaut. Hier könnt Ihr das Video sehen. Übrigens – Home24 hatten wir im Dezember 2020 mit Turbo-Bull empfohlen. Gestern waren es 500% Gewinn, zwischenzeitlich sogar noch mehr.

Dazu in dieser Woche – Gewinnmitnahmen im Markenwertportfolio bei zahlreichen Markenwerten – das war im dortigen Abo-Bereich das Programm der letzten Woche.



Plus 39% p.a stehen als Rendite im Markenwertportfolio, dass sich an Anleger richtet, die einfach, ohne Stress, aber mit 2er Hebel oder direkt in international starke Marken investieren wollen. Punkt. Mehr nicht. Aufwand begrenzt, Rendite sehr erfreulich. So wollen wir damit punkten.