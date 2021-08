CREDIT SUISSE stuft Just Eat Takeaway.com auf 'Positiv'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 11000 auf 10500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das laufende Jahre dürfte bei den Investitionen des Lieferdienstes das Hoch markieren, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf dem aktuellen Niveau biete die Aktie ein hervorragendes Chance-Risiko-Verhältnis./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2021 / 07:13 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.