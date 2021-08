Foto: finanzbusiness "Die Kunden bewerten den Schaden in den Schließfächern individuell sehr unterschiedlich", sagt Fabian Haneke Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 20 | 0 | 0 13.08.2021, 10:32 | Zwei Wochen benötigte die Sparkasse Essen nach der Flutkatastrophe, ihre Filiale in Kupferdreh wieder zu öffnen. Aber die Verluste in den Schließfächern sind immer noch nicht zu bewerten, schildert Institutssprecher Fabian Haneke FinanzBusiness.

