SDS positioniert SDS Software Testing mit künstlicher Intelligenz als Outsourcing-Partner in DACH

Als einer der führenden Anbieter systemrelevanter Software und Services für die internationale Finanzindustrie bietet SDS (Software Daten Service) mit SDS Professional Testing auch zukunftssichernde Software Testing-Lösungen mit AI-Komponenten in der DACH-Region an.

SDS (Software Daten Service) ist in Europa als ein führender Anbieter hochperformanter Software für Wertpapierabwicklung und angrenzender Services etabliert. Der Großteil österreichischer Banken und eine Vielzahl von Finanzinstituten in Deutschland und Luxemburg setzen auf das SDS Flaggschiff SDS GEOS als Standardsoftware für die automatisierte und globale Wertpapierabwicklung. Besonders in den letzten 1,5 Jahren konnte sich SDS als systemrelevanter, stabiler und höchst zuverlässiger Technologiepartner von Banken und Neo-Tradern behaupten. In Spitzenzeiten wurden mehrere hundert Millionen Wertpapiertransaktionen über die SDS-Systeme problemlos und performant abgewickelt.