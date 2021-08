Kollaborierender Roboter bei Ford schafft Jobs für leistungsgewandelte Beschäftige (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) -- Ford richtet mit Hilfe eines kollaborierenden Roboters einen Arbeitsplatz fürBeschäftigte mit Schwerbehinderung ein- Einzigartig ist die enge räumliche Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter- Nach ersten Probeläufen reibungslose Zusammenarbeit- Ford hat zusammen mit der Rheinisch Westfälischen Technischen HochschuleAachen (RWTH) und dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) diesen einmaligenArbeitsplatz mit einer neuen Version eines kollaborierenden RoboterseingerichtetFord hat die Einrichtung eines einzigartigen kollaborierenden Roboterserfolgreich abgeschlossen. Nach rund einem Jahr Forschung, Entwicklung,Mitarbeiterschulung und Trockenläufen arbeitet der so genannte Kobot, einWortspiel aus kollaborierend (zusammenarbeitend) und Roboter, nun taktgebundenim Linienfluss im Kölner Motorenwerk des Automobilherstellers. Dort setzt ergemeinsam mit seinem menschlichen Partner VCT-Magnetspulen in einen Öler ein,nimmt die Magnetspulen anschließend auf und presst sie in den Stirndeckel desMotorblocks. Diese Arbeit erfordert große Eindruckkräfte, die selbst für gesundeArbeitende auf Dauer belastend sein können, und die nun der Kobot für denMenschen übernimmt. Bei den menschlichen Partnern handelt es sich umBeschäftigte mit Schulter- und Handgelenkproblemen. So konnte ein Arbeitsplatzfür zwei Beschäftigte mit Schwerbehinderung geschaffen werden.Ford, die Rheinisch Westfälisch Technische Hochschule in Aachen (RWTH) sowie derLandschaftsverband Rheinland (LVR) forschten rund ein Jahr lang an dieser neuenEinsatzmöglichkeit für einen kollaborierenden Roboter. Das vom LVR mit 372.000Euro geförderte Modellprojekt hatte das Ziel, den Roboter dergestalt in eineFertigung einzubauen, dass ein schwerbehinderter Mensch sich einen Arbeitsplatzmit einem Roboter teilt. Das Besondere daran ist die Konfiguration des Roboters,so dass er mit dem Menschen interaktiv "Hand in Hand" arbeitet und nicht durcheine trennende Schutzeinrichtung, wie z.B. einen Maschinenschutzzaun, getrenntsein muss. Neben der exakten Programmierung des Roboters war auch eine intensiveSchulung der Beschäftigten nötig, damit sie einerseits die "Scheu" vor diesemKobot ablegen, zum anderen trotzdem noch die nötige Vorsicht walten lassen.Roboter werden seit vielen Jahrzehnten in der Automobilindustrie eingesetzt,allerdings zumeist als überdimensional große Maschinen, die hinterSchutzvorrichtungen arbeiten oder als autonome Fahrroboter, die Materialientransportieren. In diesem Fall bestand die Herausforderung darin, denArbeitsplatz so zu gestalten, dass sowohl die Voraussetzungen der taktgebundenenFertigung, die Anforderungen der Arbeitssicherheit als auch die barrierefreie