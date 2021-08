Über 100.000 Dollar investiert ein Direktor von Conico am Markt. Das sagt einiges über das Vertrauen in die Gesellschaft aus.

Direktoren einer börsennotierten Gesellschaft haben verschiedenste Möglichkeiten, günstig an Aktien ihres Unternehmens zu kommen – Privatplatzierungen, Warrants, Optionen etc.. Darum ist es ein starker Vertrauensbeweis, wenn diese „Insider“ Aktien der Gesellschaft am offenen Markt kaufen, vor allem wenn dies in signifikantem Umfang geschieht. So wie jetzt bei dem australischen Explorer Conico (WKN A1W2NL / ASX CNJ)!

Das Unternehmen, das in Grönland äußerst vielversprechende, polymetallische Projekte erkundet (Hier mehr erfahren) teilte heute nach Handelsschluss in einer Pflichtmitteilung an die australische Börse mit, dass Direktor James Bradley Richardson 2,15 Mio. Conico-Aktien kaufte. Noch ist Conico zwar ein Penny Stock, doch kamen so für eine Privatperson nicht unerhebliche ~117.000 Dollar zusammen!