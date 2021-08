Original-Research Cardiol Therapeutics Inc. (von GBC AG): Kaufen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 13.08.2021, 11:32 | 17 | 0 | 0 13.08.2021, 11:32 | ^

Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc. - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Cardiol Therapeutics Inc.

Unternehmen: Cardiol Therapeutics Inc.

ISIN: CA14161Y2006

Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 17,49 CAD

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Julien Desrosiers; Felix Haugg

Cardiol Therapeutics erfolgreiches NASDAQ-Listing



Die NASDAQ Capital Market LLC hat Cardiol die endgültige Genehmigung erteilt, die Stammaktien des Unternehmens an der NASDAQ zu notieren. Seit dem 10. August 2021 werden die Aktien des Unternehmens unter dem Kürzel 'CRDL' gehandelt.



David Elsley, President & CEO von Cardiol Therapeutics, sagte: 'Die Notierung an der NASDAQ ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen, da die NASDAQ die führende globale Börse für Life-Science- und Biotechnologie-Unternehmen ist. Da wir die Forschung und klinische Entwicklung neuartiger therapeutischer Strategien für entzündliche Herzerkrankungen weiter vorantreiben, glauben wir, dass die Notierung an der Nasdaq die Durchführung eines effektiveren Investor-Relations-Programms ermöglichen wird, das darauf abzielt, die Bekanntheit der Cardiol-Story unter Investoren und Analysten in den USA zu steigern und letztlich zu einem erhöhten Shareholder-Value führen.'



Durch die Börsennotierung erhält das Unternehmen Zugang zum weltweit größten Handels- und Finanzierungszentrum für Biotechnologie-Aktien. Dies dürfte dem Unternehmen den Zugang zu mehr privaten und institutionellen Anlegern in den USA erleichtern. Wir glauben, dass dies die Aufmerksamkeit für das Unternehmen und seine Entwicklungsgeschichte weiter erhöhen wird.

Aufgrund des Roll-Over-Effekts, welcher sich aus der Verlängerung des Kursziels auf den 31.12.2022 (bisher: 31.12.2021) ergibt, erhöht sich unser Kursziel auf 17,49 CAD (bisher: 15,77 CAD). Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22768.pdf

Datum (Zeitpunkt) der Fertigstellung: 13.08.2021 (09:15 Uhr) Datum (Zeitpunkt) der ersten Weitergabe: 13.08.2021 (11:30 Uhr)



Kursziel: 17,49 Euro

