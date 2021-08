LEADING CITIES INVEST: KanAm Grund Group nutzt weiterhin Marktchancen

„Marktchancen zum Vorteil der Anleger nutzen“

Das Management bestätigt die Wachstumsphase des Immobilienfonds und hat Objekte in der Innenstadt von Barcelona erworben. LEADING CITIES INVEST goes green: Abstimmungsprozess bezüglich Artikel-8-Einstufung in finaler Phase.

Es gibt Neuigkeiten beim LEADING CITIES INVEST. Die KanAm Grund Group hat aktuell mitgeteilt, fünf Bürogebäude im Zentrum von Barcelona erworben zu haben. Alle Immobilien sind laut der Gesellschaft langfristig von Institutionen der katalanischen Autonomiebehörde Generalitat de Catalunya angemietet worden. Dazu gehören demnach das Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung, das Präsidialamt, die Abteilung für Kommunalpolitik und Öffentliche Verwaltung sowie das Wirtschaftsministerium. Drei Objekte sollen sich im Wohn- und Geschäftsviertel L’Eixample befinden. Zwei Immobilien mit unter Denkmalschutz stehenden Fassaden liegen im historischen Stadtzentrum – dem sogenannten Gotischen Viertel von Barcelona. Dieses Quartier ist der älteste Teil der Stadt, unter anderem lassen sich dort die Kathedrale La Seu, bekannte Museen und viele historische Baudenkmäler finden. „Die hervorragenden, innerstädtischen Lagen der Objekte bieten gute Voraussetzungen, für jedes der Gebäude in Zukunft bei Bedarf verschiedene Neupositionierungsoptionen in Betracht zu ziehen“, heißt von Seiten der KanAm Grund Group. So seien diese Mikrolagen der fortlaufend modernisierten Immobilien sowohl für Büronutzungen als auch für Wohngebäude, Hotels und kleinteilige Einzelhandelsflächen geeignet. Der Anteil von Mietern der öffentlichen Hand (Behörden/Verbände/Bildungseinrichtungen) konnte mit dem Erwerb dieser Objekte ausgebaut werden. Dieser liegt beim LEADING CITIES INVEST ISIN: DE0006791825) den Angaben zufolge nunmehr bei rund 30 Prozent.