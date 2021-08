DGAP-News: CSR Beratungsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Fonds/Marktbericht

CSR-KOMMENTAR Nr. 7/2021: Das Rentenproblem eskaliert in Zeiten des Nullzinses



13.08.2021 / 11:37

Nur wenige Bürger/innen können sich heutzutage der Frage nach einer sinnvollen und tragfähigen Altersabsicherung entziehen. Spätestens der Rückzug einer der größten deutschen Fondsgesellschaften aus den Riester-Produkten zeigt, dass ein "Weiter so" keine Lösung ist.

Die Politiker/innen und Wissenschaftler/innen haben sich dieses Themas nun endlich in der Breite angenommen und schaffen (hoffentlich) die Voraussetzungen für eine notwendige gesellschaftliche Diskussion über neue Wege und Lösungen - und wer diese am Ende bezahlt.