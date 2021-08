Stop & Go BÖRSENKOMPASS-PORTFOLIO | +57% Buchgewinn, zwei Mal Handlungsbedarf.

Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste und nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot. In unserem Portfolio finden sich aktuell 19 Positionen. 18 davon liegen während des Schreibens dieser Zeilen im Plus. Die durchschnittliche Rendite beläuft sich auf über 57 Prozent Buchgewinn. Diese Woche haben wir den Finanzdienstleister MLP neu aufgenommen. Nachdem wir in den letzten Wochen zahlreiche Veränderungen am Depot vorgenommen haben, kommt der Handlungsbedarf heute überschaubar daher. Wir nehmen Anpassungen bei unserem noch jungen Investment MUTARES und bei unserem ältesten Engagement AMAZON vor.