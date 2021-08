DGAP-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Vereinbarung/Fusionen & Übernahmen

Delivery Hero unterzeichnet Vereinbarung mit einem Drei-Parteien-Konsortium zum Verkauf von Delivery Hero Korea LLC



13.08.2021 / 11:53

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Delivery Hero gibt eine Transaktion mit Affinity Equity Partners, GS Retail Co, Ltd. und Permira Advisers Limited im Zusammenhang mit der Veräußerung von Delivery Hero Korea LLC bekannt

Das Konsortium wird 100% des Unternehmens für einen Unternehmenswert von 800 Milliarden KRW erwerben

Der Abschluss der Transaktion wird vor Ende 2021 erwartet Berlin, 13. August 2021 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gibt heute bekannt, dass ein Konsortium aus Affinity Equity Partners, GS Retail Co, Ltd. und Permira Advisers Limited Delivery Hero Korea LLC für einen Unternehmenswert von 800 Milliarden KRW übernehmen wird.



Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: "Gemeinsam mit dem Team von Delivery Hero Korea haben wir eine dynamische Gemeinschaft von Fahrern, Restaurants und Partnern in Südkorea geschaffen. Ich möchte dem Team herzlich für seine harte Arbeit in den vergangenen Jahren danken und wünsche ihm alles Gute für seinen weiteren Weg. Es war eine fantastische Reise und ich bin stolz darauf, dass wir eine erstaunliche Marke aufgebaut haben, die die Kunden lieben." Nach der bedingten behördlichen Genehmigung der strategischen Partnerschaft mit der Woowa Brothers Corp. durch die Korea Fair Trade Commission wurde Delivery Hero ein sechsmonatiger Zeitrahmen für die hundertprozentige Veräußerung der Delivery Hero Korea LLC eingeräumt, der um weitere fünf Monate ab dem 2. August 2021 verlängert wurde. Delivery Hero ist nun auf dem besten Weg, die strukturellen Abhilfemaßnahmen zu erfüllen, indem es eine verbindliche Vereinbarung abschließt, nachdem ein Auktionsverfahren durchlaufen wurde. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt bestimmter behördlicher Genehmigungen und wird voraussichtlich noch vor Ende dieses Jahres abgeschlossen. Seite 2 ► Seite 1 von 3



Delivery Hero Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de