Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Dax steigt erstmals über 16 000 Punkte Erstmals in seiner Geschichte ist der Dax am Freitag über die Marke von 16 000 Punkten geklettert. In der Spitze erreichte der Leitindex 16 030 Punkte. Gegen Mittag zeigte die Kurstafel noch 16 011,28 Punkte an bei einem Plus von 0,46 Prozent. Drei …