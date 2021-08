Spaced Food, die Marke für mit Cannabis angereicherte Nahrungsmittel von Blackhawk Growth, beauftragt Markenbildungs- und Marketingunternehmen mit Produkteinführung

Unter der Leitung von Corey Way und Doug Izon wird Our Dayjob direkt an der Entwicklung der Identität der Marke Spaced Food, dem Einzelhandelsengagement und der Entwicklung der gesamten Markenkommunikation beteiligt sein. Dabei sollen der gezielte Aufbau einer Fangemeinde der Marke Spaced Food mit einer prägnanten und einheitlichen Botschaft angestrebt werden.

Alle Ladendisplays, Schulungsmaterialien für Budtender (Anmerkung: was der Sommelier in einem feinen Restaurant für Wein ist, ist der Budtender in einer Cannabis-Apotheke) sowie Merchandise-Artikel werden von Dayjob hergestellt. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.ourdayjob.com.

Shaeleigh Afton ist eine Digital- und Markenbildungsstrategin, die dafür bekannt ist, innovative, unkonventionelle und wirkungsvolle digitale Kampagnen über alle digitalen Kanäle zu entwickeln - vom Anfang bis zum Ende. In der Vergangenheit war sie als Director of Digital Marketing bei dem Cannabis-Startup H12 Brands, als Gründerin der Cannabis-Accessoires-Marke Ouid, als Marketing-Managerin bei dem kanadischen Startup Amped & Co / My Cinema Lightbox sowie als Director of E-Commerce bei Gotstyle, einem kanadischen Modeunternehmen, tätig.

„Spaced Food wird mit seiner Markteinführung wie eine Bombe einschlagen“, sagte Frederick Pels, CEO von Blackhawk Growth. „Mit der Aufnahme von Our Dayjob und Shaeleigh Afton in unser Team verfügen wir nun über eines der besten Marketing- und Messaging-Teams der Branche, das die revolutionäre Produktlinie von Spaced Food ergänzt. Ich freue mich auf unsere nächsten gemeinsamen Schritte.“

Über Spaced Food

Spaced Food bringt mit Cannabis angereicherte Nahrungsmittel in die Umlaufbahn und setzt dabei auf Hightech und Wissenschaft aus der Raumfahrtindustrie! Wir haben unsere Liebe zu Cannabis mit einem einzigartigen Produkt kombiniert, das jedes Problem der aktuellen Cannabis-Esswaren löst. Spaced Food ist lagerstabil, muss nicht gekühlt werden und schmeckt HERVORRAGEND!