FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,06 Prozent auf 176,57 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,46 Prozent.

Die Kursausschläge hielten sich in engen Grenzen. In der Eurozone wurden keine marktbewegenden Daten veröffentlicht. Zum Ende der Woche richten die Marktteilnehmer den Blick auf das Konsumklima in den USA, das von der Universität von Michigan ermittelt wird. "Im August dürfte die Verbraucherstimmung etwa auf dem Vormonatsniveau liegen und damit weiter als gedämpft zu bezeichnen sein", schreiben die Experten der Helaba.

Zudem werden auch noch Zahlen zu den amerikanischen Einfuhrpreisen veröffentlicht. "Nach einem deutlichen Anstieg der Produzentenpreise in den USA ist auch bei den US-Importpreisen das Risiko eher nach oben gerichtet", hieß es in einer Einschätzung der Dekabank. Die Experten gehen aber davon aus, dass die Preisdaten als Impulsgeber für den Rentenmarkt kaum ausreichen dürften./jsl/jkr/mis