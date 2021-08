Das von Clearlake und Siris unterstützte Unternehmen Newfold Digital erwirbt Yoast, um Kunden zu helfen, online auffindbar zu sein

JACKSONVILLE, Fla., Aug. 13, 2021 /PRNewswire/ -- Newfold Digital , ein führender Anbieter von Webtechnologie, der von der Clearlake Capital Group, L.P. unterstützt wird. (zusammen mit seinen Tochtergesellschaften „Clearlake") und Siris Capital Group, LLC, hat das Unternehmen Yoast den führenden Anbieter von Plugins zur Suchmaschinenoptimierung (SEO) für WordPress, übernommen. Die Übernahme ist Teil der langfristigen Strategie von Newfold Digital, Kunden von Newfold Digital mit erstklassigen Webpräsenz-Tools und -Services zu verbinden, um den Online-Erfolg in einer digitalen Welt zu fördern.

„SEO ist ein wachsender Bedarf in unserem Kundenstamm und essentiell für den Online-Erfolg, besonders da wir sehen, dass immer mehr Unternehmen ihre Online-Präsenz erweitern", sagte Sharon Rowlands, Präsidentin und CEO von Newfold Digital. „Yoast ist eine bekannte und angesehene Marke in der WordPress-Community. Wir freuen uns, sie in der Newfold-Familie willkommen zu heißen und sie dabei zu unterstützen, die SEO zu verbessern und die Besucherzahlen unseres wachsenden Kundenstamms zu steigern."

Yoast ist ein WordPress-Plugin, das mehr als 12 Millionen Websites unterstützt. Das Plugin hilft Website-Besitzern, mehr Besucher von Suchmaschinen wie Google und Bing zu generieren, das Engagement der Leser zu erhöhen und mehr Besucher von sozialen Medien anzuziehen. Außerdem bietet die Marke eine solide Online-Akademie mit SEO-Schulungen an. Mit der Expertise von Yoast wird Newfold Digital sein SEO-Angebot erweitern, um die fast sieben Millionen Kunden des Unternehmens besser bedienen zu können.

„Wir freuen uns, mit Newfold Digital zusammenzuarbeiten, um unsere Mission von SEO für jedermann fortzusetzen, indem wir das führende globale Portfolio von Webpräsenzmarken nutzen", sagte Marieke van de Rakt, CEO von Yoast. „Wir sind zuversichtlich, dass die Stärke und Führung, die Newfold Digital bietet, dazu beitragen wird, dass Yoast für viele Jahre das meistgenutzte SEO-Plugin für WordPress bleibt und zukünftige Innovationen vorantreiben wird."

Yoast wird weiterhin den gleichen hervorragenden Service bieten wie seit Jahren, während es sich dem Markenportfolio von Newfold Digital anschließt, zu dem auch Bluehost, Web.com, Domain.com und Network Solutions gehören. Alle Yoast-Mitarbeiter, einschließlich des Führungsteams, werden zu Newfold Digital wechseln.