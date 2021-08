Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Dividende China Resources Power mit +50% – das ist jetzt zu tun! Vor genau vier Wochen habe ich den Versorger China Resources Power (WKN: 784581) als regenerative Perle in China vorgestellt. Nur einen Monat später konnte die Aktie in der Spitze über +50% Kursgewinn verbuchen. Ist das Papier damit inzwischen zu teuer oder sogar ausgereizt? Die China Resources Power Holdings Company Limited wurde 2001 in Hongkong gegründet […]