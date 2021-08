Delivery Hero trennt sich von Korea-Tochter

Delivery Hero trennt sich von der Delivery Hero Korea LLC und erfüllt damit eine Forderung der koreanischen Kartellbehörde im Zuge der strategischen Zusammenarbeit der Berliner mit Woowa Brothers. Delivery Hero Korea werde durch ein Konsortium aus Affinity Equity Partners, GS Retail Co, Ltd. und Permira Advisers Limited Delivery übernommen, so das DAX-notierte Unternehmen am Freitag.Der Verkauf erfolgt zu 800 Milliarden ...