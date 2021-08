KEPLER CHEUVREUX stuft Gea Group auf 'Buy'

Analysierendes Institut: KEPLER CHEUVREUX

Analyst: Hans-Joachim Heimbürger

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat Gea nach endgültigen Zahlen und angekündigten Aktienrückkäufen auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Maschinenbauer habe mit der Ankündigung von Aktienrückkäufen überrascht, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die angehobenen Jahresziele seien indes bereits zuvor bekannt gewesen. Die Aktie bleibe auf der europäischen Auswahlliste für kleinere und mittlere Unternehmen./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.